Трамп на зустрічі зі Столтенберґом висловив сподівання на «хороші відносини» з Росією

У рамках візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа до Вашингтона з нагоди 70-ї річниці створення Північно-атлантичного альянсу відбулася його зустріч із президентом США Дональдом Трампом, під час якої американський президент, серед іншого, висловив сподівання на «хороші відносини» з Росією.

«Сподіваюся, ми маємо хороші відносини з Росією. Я думаю, що ми з Росією будемо ладнати», – сказав Трамп.

Слова Дональда Трампа про прагнення поліпшити відносини з Москвою прозвучали після коментарів цього ж дня від його адміністрації про те, що Росія залишається «загрозою для Альянсу і Сполучених Штатів».

На брифінгу за кілька годин до цих слів Трампа посадовець Держдепартаменту сказав, що загроза Росії для Заходу і США стане головною темою обговорення міністрів закордонних справ країн НАТО 4 квітня у Вашингтоні.

1 квітня очільник НАТО Єнс Столтенберґ висловив сподівання, що міністри країн-НАТО розширять підтримку для України, в тому числі в контексті загроз, які постали з боку Росії в чорноморському регіоні.

Відносини між Росією і Заходом особливо погіршилися після анексії Росією українського півострова Крим і підтримки бойовиків у збройному конфлікті на сході України.