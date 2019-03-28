У НАТО продовжили мандат Столтенберґа на 2 роки

Мандат генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, який перебуває на цій посаді з 2014 року, продовжено на 2 роки – до вересня 2022-го.

«Союзники висловили свою підтримку роботі генерального секретаря з адаптації та модернізації НАТО, та із збереження ефективності Альянсу у майбутньому», – йдеться в заяві альянсу.

Столтенберґ заявив, що для нього рішення 29 союзників НАТО є честю.

Всі 29 союзних держав НАТО висловилися за продовження мандату Столтенберґа. Термін його повноважень мав закінчитися у вересні 2020 року. Після продовження терміну колишній прем’єр-міністр Норвегії стане першим головою альянсу після німця Манфреда Вернера, який працюватиме на цій посаді понад 5 років. Абсолютним «рекордсменом» на цій посаді був лише екс-міністр закордонних справ Нідерландів Джозеф Лунс, який був главою НАТО протягом 13 років – з 1971 року.

Наступного тижня Єнс Столтенберґ вирушить до Вашингтона, де проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом, виступить у Конгресі США, присвяченому 70-річчю НАТО, і візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ альянсу.