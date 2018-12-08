Трамп назвав колишнього держсекретаря Тіллерсона «тупим як камінь»

Президент США Дональд Трамп назвав колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона «тупим як камінь».

Трамп також вважає колишнього голову Держдепартаменту «неймовірно ледачим». За словами глави Білого дому, у Тіллерсона не було необхідних якостей, щоб очолювати американську дипломатію.

Трамп підкреслив, що «пишається» роботою нинішнього держсекретаря Майка Помпео.

Тіллерсон очолював Державний департамент США з 1 лютого 2017 року до березня 2018-го.

В п'ятницю в інтерв'ю каналу CBS Тіллерсон заявив, що його відносини з Трампом зіпсувалися через велику різницю в цінностях. За словами Тіллерсона, він неодноразово нагадував президенту, що деякі його вимоги – незаконні. Про які саме дорученнях йде мова, не уточнюється.