Трамп почав європейське турне з Британії

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп з 3 червня по 5 червня перебуватимуть з державним візитом у Великій Британії. У Білому домі зазначили, що ці відвідини підтвердять «стійкі та особливі відносини між Сполученими Штатами та Сполученим Королівством», повідомляє «Голос Америки».

Це не перший візит Трампа до цієї країни. У липні 2018 року президент Трамп здійснив до Великої Британії робочий візит.

Окрім приватного обіду та державного банкету, на якому буде присутня королева, Трамп візьме участь у заходах, присвячених 75-й річниці Нормандської операції, включаючи візит до Портсмута. Очікується, що представники інших країн також будуть там присутні.

У президента США також запланована зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Трамп, який підтримав Брекзіт, критикував Мей за її позицію у цьому питанні. Відповідаючи на запитання журналіста 30 травня, Трамп сказав, що він може зустрітися з Борисом Джонсоном і Найджелом Фараджем – політиками, які виступали за вихід Великої Британії з ЄС. Трамп назвав їх обох своїми друзями. У інтерв’ю 31 травня британському таблоїду The Sun, Трамп заявив, що Борис Джонсон буде «відмінним» вибором у якості керівника консервативної партії. «Я думаю, що Борис зробить дуже хорошу роботу», – сказав він, додавши, що його підтримка «може допомогти будь-кому».

Після свого триденного візиту до Британії, Трамп відлетить до Шеннона, Ірландія, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Лео Варадкаром.

6 червня Трамп відбуде до Франції, де разом з президентом Франції Еммануелем Макроном відзначить річницю Нормандської операції.