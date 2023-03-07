Через півтори години після відбою в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу (відбій)

Близько пів на першу дня вівторка в Україні вдруге оголошено масштабну повітряну тривогу. Попередження про небезпеку пролунало у Києві та всіх областях.

Влада у таких випадках рекомендує пройти в укриття.

Попередня тривога близько 11:00 ранку тривала недовго, даних про обстріли не було.

ДОПОВНЕНО Друга за день масштабна тривога була також нетривалою, про відбої почали сповіщати через декілька хвилин.

За даними Генштабу ЗСУ, за рік повномасштабного вторгнення РФ випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.