Зображення тризуба Ізяслава, сина Київського князя Володимира, знайшли у Білорусі – археолог

Під час розкопок у Мінській області знайшли унікальний артефакт, зображення тризуба часів України-Русі, який може відкрити нову сторінку в археологічних дослідженнях Білорусі.

Про унікальну знахідку повідомив у фейсбуці засновник музею «Старий Мінськ» Гліб Лобадзенко.

«Сенсація на розкопках у Старому Мінську – знайдено донний горщик із особистим гербом князя Ізяслава – тобто це кінець Х – початок ХІ століття. Аналогів немає, це перша (!) така знахідка в Білорусі! Що це може означати – трохи далі в коментарі археолога. А наразі терміново запрошую до музею «Старий Мінськ» – найближчими днями знахідка буде виставлена на огляд туристам!» – написав Лобадзенко.

У доданому відеокоментарі, археолог, кандидат історичних наук Андрій Войтехович зазначив, що на знайденому дні горщика зображено тризуб – родовий знак князя Ізяслава (сина Київського князя Володимира Святославича і Рогніди).

Музей «Старий Мінськ» розташований у місті Городище, за кілька кілометрів від Мінської кільцевої дороги. Там регулярно проводять археологічні розкопки, бо цю територію досі не можна назвати дослідженою.