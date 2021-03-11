Центр протидії дезінформації почне працювати з наступного вівторка – РНБО

Центр протидії дезінформації, анонсований раніше президентом України, почне працювати з вівторка, 16 березня, повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов після засідання РНБО.

«Рішенням РНБО цей центр був створений. Він буде розташований у ситуаційному центрі апарату РНБО на вулиці Банковій. З вівторка цей ситуаційний центр починає працювати. В апараті РНБО ми вже протягом року проводимо таку роботу, займаємося цими питаннями, зараз буде максимальна активізація. І ми будемо у щоденному режимі, 24 на сім і на 365 працювати. Будуть залучені представники всієї нашої розвідспільноти, відповідні міністерства і відомства. І ми зможемо дати відсіч тій дезінформації, яка останнім часом, вже протягом певного часу є на території нашої країни з боку РФ», – сказав Данілов 11 березня.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський анонсував початок роботи в Україні Центру протидії дезінформації.



«Сьогодні Україна на передовій, зокрема й на передовій боротьби з пропагандою. В Організації Об’єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі», – повідомив президент.



Перед цим міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що з березня розпочне роботу Центр протидії дезінформації – державна інституція, яка у співпраці з громадськими організаціями буде протистояти російській пропаганді.



За словами міністра, цей центр також координуватиме свою роботу з подібними інституціями в Латвії, Фінляндії і на рівні Європейського союзу.