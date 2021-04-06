В Україні запрацював Центр протидії дезінформації

В Україні почав роботу Центр протидії дезінформації, повідомив голова президентської канцелярії Андрій Єрмак у вівторок під час онлайн-представлення громадськості керівниці центру Поліни Лисенко.

Єрмак зазначив, що «Україна перебуває в епіцентрі гібридної війни та дезінформації», а тому повинна дбати про інформаційну безпеку країни.

Поки, як заявив голова ОПУ, Центр протидії дезінформації розташовується в Офісі президента, але в майбутньому отримає окрему будівлю.

Як повідомила сама Поліна Лисенко, Центр протидії дезінформації охоплюватиме такі сфери як воєнний напрям, боротьба зі злочинністю та корупцією, зовнішня та внутрішня політика, економіка, інфраструктура, екологія, охорона здоров’я, соціальна сфера, науково-технологічний напрям. За її словами, основна увага буде зосереджена на протидії поширенню неправдивої інформації в Інтернеті та фейків у медіа.

Лисенко каже, що штатний розпис уже є і незабаром буде оголошено про початок конкурсів із набору співробітників, в тому числі аналітиків.

Центр не матиме каральних функцій за дезінформацію і не зможе застосовувати санкції, але зможе вносити подання на РНБО щодо певних порушень.

«Наша історія – це моніторити інформаційне поле 24 години 7 днів на добу... Тоталітарного режиму від нашого центру не буде. Наша мета – боротися з деструктивними процесами, які можуть порушити цілісність нашої держави», – сказала Поліна Лисенко.

Крім того, як пояснила Лисенко, Центр протидії дезінформації як структурний підрозділ при РНБО відрізнятиметься контекстом передусім загрози національній безпеці від роботи Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики на чолі з Любов’ю Цибульською.

«У нас абсолютно різна юрисдикція, пересікається, але мало», – сказала Лисенко, додавши, що вже домовилася про зустріч із Цибульською щодо співпраці.

Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року. 2 квітня президент Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівницею центру.