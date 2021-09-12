Фільм «Цензорка» спільного виробництва України, Словаччини і Чехії став призером Венеційського кінофестивалю

Стрічка «Цензорка» спільного виробництва України, Словаччини і Чехії стала призером Венеційського кінофестивалю, повідомило пізно ввечері 11 вересня Держкіно.

Як повідомила пресслужба відомства у фейсбуці, фільм словацького режисера Петера Керекеша отримав нагороду за найкращий сценарій у секції «Горизонти» 78-го Венеційського кінофестивалю.

«Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув’язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка, і потрапила у світ, населений лише жінками: ув’язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними і жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто», – йдеться в повідомленні.

«Цензорка» є дебютною повнометражною ігровою картиною словацького режисера Петера Керекеша, лауреата фестивалів у Берліні, Лейпцигу і Торонто. Українським продюсером стрічки виступив Денис Іванов (компанія Arthouse Traffic). Стрічка створена за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

На українські екрани «Цензорка» вийде в 2022 році.

78-й міжнародний Венеційський кінофестиваль тривав від 1 по 11 вересня.