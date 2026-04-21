Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У Цхінвалі поховали учасника вторгнення РФ в Україну. Південна Осетія втратила понад 100 таких осіб

Похорон Ахсара Джиоєва, Цхінвалі, 20 квітня 2026 року

У місті Цхінвалі, яке є столицею непідконтрольного Грузії регіону Південна Осетія, поховали учасника російського вторгнення в Україну, 29-річного Ахсара Джіоєва, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

«Попрощатися з бійцем прийшли керівництво республіки, депутати парламенту, представники посольства Росії в Південній Осетії, бойові друзі героя та громадськість», – пише місцеве агентство «Рес».

Влада сепаратистського регіону Грузії посмертно нагородила Джиоєва медаллю «Захиснику Вітчизни», не уточнивши, про яку саме Вітчизну йдеться.

Число південноосетинських найманців, які загинули в Україні, перевищило 100 осіб. У лютому 2026 року газета «Республіка» повідомляла про 93 загиблих. Відтоді стало відомо ще як мінімум про 12 таких осіб, вказує «Ехо Кавказу».

Південна Осетія, незалежність якої Росія визнала у 2008 році, входить до регіонів з дуже високими втратами на війні щодо чисельності населення, яке, за оцінками 2015 року, становило близько 53 тисяч осіб.


***

Форум

XS
SM
MD
LG