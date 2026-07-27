Ціни на нафту падають на тлі паузи в атаках на Близькому Сході

Ціни на нафту на початку доби 27 липня різко впали на азійських ринках у той час, як оптимізм серед трейдерів обережно зріс після трьох ночей поспіль без ударів з боку США й Ірану.

Ціна бареля еталонної нафти марки Brent впала на 5,6 відсотка до 91,38 долара, тоді як ціна нафти марки West Texas Intermediate знизилася приблизно на той самий відсоток до 84,43 долара.

Ціни на енергоносії різко зросли на світових ринках від початку американсько-ізраїльської війни з Іраном 28 лютого, що спричинило потрясіння у світовій економіці на тлі побоювань щодо довгострокових збоїв. Ціни падали на тлі періодичного оптимізму щодо переговорів між Вашингтоном і Тегераном, але знову зростали після відновлення атак.

Тегеран напередодні заявив, що припинив атаки у відповідь проти союзників США на Близькому Сході, у той час, як Вашингтон утримався від ударів по Ірану після 13 поспіль ночей атак.

Про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити атаки США на Іран, щоб дати простір для дипломатії, заявив посол США в Організації Об’єднаних Націй Майк Волц в ефірі NBC News 26 липня.

Трамп «тримає всі варіанти на столі», сказав Волц: «Те, що президент робить зараз, як ми бачили весь цей час, це дає певний простір переговорам. Переговори тривають. Вони відбуваються на кожному рівні, від більш технічного аспекту до найвищого рівня, звичайно».