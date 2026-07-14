ЦПК заявляє про позов від компанії-забудовника з вимогою припинити збирати дані про нерухомість брата директора ДБР

Центр протидії корупції (ЦПК) заявляє, що компанія «Парковий-2» звернулася до Печерського районного суду міста Києва із позовом проти журналістки Аліни Стрижак, Центру протидії корупції (ЦПК) та «Слідство.Інфо».

За даними ЦПК, ТОВ «Парковий-2» у позові вимагає повністю заблокувати журналістську роботу, що стосується цього підприємства. Зокрема, стверджується, що забудовники просять суд «припинити дії відповідачів […] стосовно незаконного збирання, зберігання та обробки персональних даних фізичних осіб, з якими позивач ТОВ «ПАРКОВИЙ-2» уклав господарські угоди».

У ЦПК зазначають, що журналістка Аліна Стрижак ще до виходу журналістського розслідування надіслала запит із проханням до забудовника прокоментувати обставини набуття у власність 143 об’єктів нерухомості в Харкові рідним братом директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова – Олександром Сухачовим.

У Центрі протидії корупції зазначають, що збір та публікацію інформації понад сотні активів компанія намагається трактувати як порушення «комерційної таємниці» та «втручання в приватне життя».

«Примітно, що в тексті позову на відміну від попередньої заяви про його забезпечення, компанія повністю уникає згадки прізвища брата директора ДБР. Хоча в заяві, яку вони раніше подавали до Печерського суду, ТОВ «Парковий-2» прямо зазначали, що заборона має стосуватися конкретно брата Сухачова як фізичної особи», – зазначає заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.

Публічно ТОВ «Парковий-2» про цей позов не повідомляє. Коментарів Олексія й Олександра Сухачових щодо цього наразі немає.

7 липня Центр протидії корупції (ЦПК), і «Слідство.Інфо» заявили, що Печерський райсуд Києва заборонив їм оприлюднювати розслідування про об’єкти нерухомості харківського бізнесмена Олександра Сухачова, брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

За повідомленням, на адресу Центру протидії корупції надійшла копія рішення судді Сергія Вовка, датована 6 липня 2026 року.

Як заявили в ЦПК, рішення є заходом забезпечення позову і винесене ще до подачі самого позову.

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У Державному бюро розслідувань заперечили стосунок до цього позову, через який Печерський райсуд Києва заборонив ЦПК публікувати розслідування про об’єкти нерухомості харківського бізнесмена Олександра Сухачова, брата директора ДБР Олексія Сухачова. Про це йдеться у відповіді ДБР на інформаційний запит Радіо Свобода.



У відповіді зазначається, що «ані ДБР, ані директор ДБР та члени його родини не мають жодного стосунку до подання заяви про забезпечення позову чи відповідного позову загалом (якщо такий позов взагалі заявлявся)».



