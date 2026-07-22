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Новини | Події

ЦВК визнала Моркляника та Рєзнікову обраними народними депутатами від «Слуги народу»

У ЦВК повідомили про отримання документів від Верховної Ради про дострокове припинення депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна
У ЦВК повідомили про отримання документів від Верховної Ради про дострокове припинення депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову обраними народними депутатами України у зв’язку з достроковим припиненням депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна («Слуга народу»), повідомила пресслужба комісії.

У ЦВК повідомили про отримання документів від Верховної Ради України про дострокове припинення депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна у зв’язку з особистими заявами.

Зазначається, що комісія розглянула зазначені документи та визнала Богдана Моркляника й Вікторію Рєзнікову, наступних за черговістю кандидатів, включених до виборчого списку «Слуги народу» під № 163 та № 165 відповідно, обраними народними депутатами України на вказаних виборах.

Для реєстрації народними депутатами України вони мають не пізніш як на 20-й день подати до комісії визначені законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на 5-й день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

Верховна Рада 16 липня проголосувала за призначення міністрів уряду на чолі з Сергієм Корецьким. До нового уряду увійшли, зокрема, Віталій Безгін на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також Денис Масловна посаду міністра юстиції України.

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