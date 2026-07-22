ЦВК визнала Моркляника та Рєзнікову обраними народними депутатами від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову обраними народними депутатами України у зв’язку з достроковим припиненням депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна («Слуга народу»), повідомила пресслужба комісії.

У ЦВК повідомили про отримання документів від Верховної Ради України про дострокове припинення депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна у зв’язку з особистими заявами.

Зазначається, що комісія розглянула зазначені документи та визнала Богдана Моркляника й Вікторію Рєзнікову, наступних за черговістю кандидатів, включених до виборчого списку «Слуги народу» під № 163 та № 165 відповідно, обраними народними депутатами України на вказаних виборах.

Для реєстрації народними депутатами України вони мають не пізніш як на 20-й день подати до комісії визначені законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на 5-й день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

Верховна Рада 16 липня проголосувала за призначення міністрів уряду на чолі з Сергієм Корецьким. До нового уряду увійшли, зокрема, Віталій Безгін на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також Денис Масловна посаду міністра юстиції України.