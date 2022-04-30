У ДБР повідомили про арешт понад 50 білоруських цистерн, які «забезпечували логістику» військ РФ

У Державному бюро розслідувань повідомили, що за їхнім поданням суд арештував понад пів сотні білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення Росії.

«Слідчі теруправління ДБР Києва ініціювали арешт 51 залізничних вагонів-цистерн власності Республіки Білорусь, які перетнули кордон із Україною 23 лютого. Після вторгнення вони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали по напрямку Чернігів-Суми. Цистерни були заповнені 3 тисячами тонн білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука», – йдеться в повідомленні ДБР.

Повідомляється, що наразі ДБР вживає заходи з передачі вилученого Агентству з розшуку та менеджменту активів, а у подальшому – Збройним силам України.

У ДБР кажуть, що деякі з цистерн дещо «пошкоджені», але після висновків експертизи та ремонту також підуть на потреби держави.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 437 КК України – планування, підготовка або розв’язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

15 березня «Укрзалізниця» повідомила про початок процедури націоналізації російських вагонів, які перебувають в Україні.

10 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення об’єктів власності Росії. Документ передбачає примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна».