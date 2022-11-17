В Україні минулої доби через обстріли військ РФ 4 людини загинули і 9 поранені – ОПУ

В Україні минулої доби в результаті російських обстрілів загинули чотири людини загинули і дев’ятеро зазнали поранень, повідомляє Офіс президента із посиланням на дані обласних військових адміністрацій станом на 9:00.

Згідно з повідомленням, найбільше загиблих вчора було у Запорізькій області – 4.

«Вільнянськ. Запорізька область. Через нічні обстріли росіянами зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей», – йдеться у повідомленні.

Крім того, відомо про одного пораненого у Дніпропетровській області, 4 – у Донецькій, 1 – в Одеській та 3 – у Харківській.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 6 557 випадків загибелі і 10 074 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до 13 листопада.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.