У 2023 році в Україні зафіксували майже 20 тисяч випадків туберкульозу – МОЗ

У 2023 році в Україні зареєстрували 19 851 випадок туберкульозу, з яких 639 – серед дітей до 14 років, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

Ці показники на 7,3% вищі, ніж були в 2022 році.



«У 2023 році кількість уперше зареєстрованих в Україні захворювань на туберкульоз (ТБ), включно з його рецидивами, становила 19 851, або 48,4 на 100 000 населення, що на 7,3% більше аналогічного показника 2022 року (18 510, або 45,1 на 100 000 населення)», – йдеться у повідомленні.

У 2023 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що кількість смертей від туберкульозу в Європі знову зростає після зниження протягом майже 20 років. Серед найбільш постраждалих країн називали Україну, де померло від туберкульозу близько 3600.

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Туберкульоз – інфекційне захворювання, спричинене мікобактеріями туберкульозу (бактеріями комплексу Mycobacterium tuberculosis). Основний спосіб його передачі — аерогенний, переважно від людини з бактеріальною формою легеневого туберкульозу. Це відбувається під час кашлю, чхання, розмови чи співу, коли інфекційні частинки виділень потрапляють у повітря.

Ризик проникнення мікобактерій у легені здорової людини залежить від концентрації інфекційних частинок у повітрі та тривалості вдихання зараженого повітря. Найчастіше через реакцію імунної системи під час потрапляння мікобактерії в організм людини туберкульоз не розвивається, проте, коли ця реакція слабка, може виникати активне захворювання.

Симптоми туберкульозу є кашель понад 2 тижні, підвищена температура тіла понад 7 днів, біль у грудях, поганий апетит, безпричинна втрата ваги, постійна слабкість, кровохаркання.