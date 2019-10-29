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29 жовтня 2019, Київ 11:07
Новини | Події

У чотирьох областях України видимість обмежена через тумани – ДСНС

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Українські синоптики попереджають про спричинене туманом обмеження видимості в чотирьох областях на півдні України.

«За даними Українського гідрометцентру, 29 жовтня вночі та вранці у Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях туман, видимість 200–500 метрів (І рівень небезпечності)», – ідеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Раніше цього тижня Український гідрометцентр попередив про похолодання цього тижня в Україні: приблизно із середи у низці областей температура опускатиметься нижче нуля.

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