Понад 80 мігрантів були у човні, що затонув біля узбережжя Тунісу

Понад 80 мігрантів перебували у човні, що затонув біля узбережжя Тунісу 4 липня, повідомила Міжнародна організація з міграції.

«Аварія сталася біля узбережжя Тунісу, четверо людей були врятовані і доставлені в Туніс. Вони повідомили, що їхня шлюпка перевозила 86 людей. Близько 80 мігрантів можуть вважатися загиблими», – йдеться в повідомленні.

За повідомленнями, одна людина із чотирьох, що вижили, померла у лікарні.

В організації з міграції заявили, що кількість зниклих мігрантів щонайменше 82. За даними туніської берегової охорони, судно прямувало з Лівії до Італії.

Лівія тривалий час була основним транзитним маршрутом для мігрантів, особливо з країн Африки на південь від Сахари, які відчайдушно намагаються дістатися до Європи нелегально.

У травні цього року близько 70 мігрантів загинули після того, як їхній човен затонув біля туніського прибережного міста Сфакс.