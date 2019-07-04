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04 Липень 2019, Київ 18:24
Новини | Міжнародні

Понад 80 мігрантів були у човні, що затонув біля узбережжя Тунісу

У травні близько 70 мігрантів загинули після того, як їхній човен затонув біля туніського прибережного міста Сфакс

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Понад 80 мігрантів перебували у човні, що затонув біля узбережжя Тунісу 4 липня, повідомила Міжнародна організація з міграції.

«Аварія сталася біля узбережжя Тунісу, четверо людей були врятовані і доставлені в Туніс. Вони повідомили, що їхня шлюпка перевозила 86 людей. Близько 80 мігрантів можуть вважатися загиблими», – йдеться в повідомленні.

За повідомленнями, одна людина із чотирьох, що вижили, померла у лікарні.

В організації з міграції заявили, що кількість зниклих мігрантів щонайменше 82. За даними туніської берегової охорони, судно прямувало з Лівії до Італії.

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Лівія тривалий час була основним транзитним маршрутом для мігрантів, особливо з країн Африки на південь від Сахари, які відчайдушно намагаються дістатися до Європи нелегально.

У травні цього року близько 70 мігрантів загинули після того, як їхній човен затонув біля туніського прибережного міста Сфакс.

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