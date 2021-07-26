ООН закликає до спокою в Тунісі на тлі протестів після відсторонення голови уряду

Організація Об’єднаних Націй закликала до спокою в Тунісі після того, як президент країни Каїс Саїд за допомогою армії відсторонив прем’єр-міністра Хішама Машіші і припинив роботу парламенту.

Речник генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша Фархан Хак 26 липня закликав усі сторони «виявляти стриманість, утримуватися від насильства та забезпечувати спокій».

«Усі суперечки та розбіжності мають вирішуватися діалогом», – сказав Хак. Він відмовився коментувати, чи розглядає ООН ситуацію в Тунісі як спробу перевороту.

26 липня біля парламенту Тунісу спалахнули сутички між тими, хто підтримує дії президента Саїда та прихильниками ісламістської партії «Ен-Нахда», яка має більшість у парламенті.

Туніс багато експертів називають єдиним прикладом демократичного успіху після подій так званої «арабської весни», масових антиурядових виступів, що розпочалися в 2011 році саме з Тунісу і пізніше охопили інші держави на півночі Африки та Близькому Сході.