У столиці Тунісу після відставки прем’єр-міністра тривають сутички

Біля парламенту Тунісу сталися сутички 26 липня – на наступний день після того, як президент Каїс Саїд розпустив уряд і призупинив роботу законодавчого органу.

Саїд звільнив прем’єр-міністра Хішама Машиші 25 липня і розпорядився закрити парламент на місяць після дня масових протестів із вимогою відставки уряду. Учасники демонстрацій мали сутички з поліцією. Протестувальники висловлювали невдоволення тим, як влада вирішує проблему з поширенням коронавірусної інфекції. Їхній гнів був спрямований насамперед на найбільшу політичну силу країни, ісламістську партію «Ен-Нахда». Зараз її прихильники називають події, що відбуваються, переворотом.

У столиці військовослужбовці блокували підходи до будівлі парламенту, поблизу якого тривають сутички між сотнями прихильників президента з одного боку і тими, хто підтримує партію «Ен-Нахда». Є постраждалі.

Спікер парламенту Рашид аль-Ганнуші, який очолює ісламістську партію, спробував потрапити всередину Асамблеї, але опоненти цьому перешкодили. В результаті аль-Ганнуші і кілька його соратників влаштували в центрі міста сидячий страйк.

Президент Каїс Саїд стверджує, що оголошені ним заходи покликані врятувати країну, і що він діє в рамках конституції.

Туніс багато експертів називають єдиним прикладом демократичного успіху після подій так званої «арабської весни», масових антиурядових виступів, що розпочалися в 2011 році саме з Тунісу і пізніше охопили інші держави на півночі Африки та Близькому Сході.