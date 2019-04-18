Турчинов: ФСБ і ГРУ Росії треба визнати терористичними організаціями

Федеральна служба безпеки й військова розвідка (ГРУ) Росії повинні бути визнані терористичними організаціями, а Росія – державою, що розповсюджує тероризм у світі, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

Він послався на заяву Служби безпеки України і Генеральної прокуратури, які 17 квітня навели «неспростовні докази участі ФСБ і ГУ ГШ ЗС Російської Федерації в організації терактів на території України».

«Силовими структурами нашої держави викрито створену спецслужбами держави-агресора агентурну мережу, яка несе відповідальність за серії терактів на території України, підривів і вбивств, зокрема, співробітників СБУ і ГУР Міноборони України. Було затримано чинних співробітників спецслужб РФ, зізнання яких свідчать про цілеспрямовану організацію ФСБ та військовою розвідкою РФ терористичної діяльності на території нашої держави», – цитує Турчинова його прес-служба.

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За його словами, відповідальність «за організацію терору і диверсій» на території України несуть директор ФСБ Росії генерал Олександр Бортніков, начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ генерал Дмитро Мінаєв, начальник ГРУ, віце-адмірал Ігор Костюков.

Секретар РНБО додав, що проти всіх осіб, причетних до організації і виконання терактів, відкрито кримінальні справи.

«Аналогічні злочини спецслужб РФ було викрито і за межами нашої країни, – зокрема, використання бойових отруйних речовин на території Великої Британії», – нагадав він.

Напередодні Служба безпеки України заявила, що вважає організатором операцій з убивства українських офіцерів розвідки начальника департаменту Федеральної служби безпеки Росії генерала Дмитра Мінаєва.

Як заявив голова СБУ Василь Грицак, українські силовики затримали сімох осіб зі складу групи спецслужб Росії та ще одну людину, яка сприяла злочинам на території України.

ФСБ Росії цю заяву не коментувала.