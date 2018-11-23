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23 Листопад 2018, Київ 21:39
Новини | Міжнародні

У справі про вбивство російського посла Туреччина звинуватила 28 осіб, серед них Ґюлен – ЗМІ

Андрія Карлова застрелили в Анкарі 19 грудня 2016 року

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Турецька прокуратура завершила розслідування справи про вбивство російського посла Андрія Карлова, якого застрелили 19 грудня 2016 року, повідомляє турецьке державне агентство Anadolou з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

За повідомленням, прокуратура висуне звинувачення 28 особам, серед яких релігійний діяч Фетхуллах Ґюлен, який живе у США, і кілька його прихильників.

Посла Росії в Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі. У дипломата вистрелив поліцейський Мевлют Алтинташ, який на той час не був при виконанні обов’язків. Нападника застрелили на місці. За підозрою в причетності до вбивства затримали кількох осіб.

Влада Туреччини раніше заявляла, що вбивця мав зв’язки з рухом Ґюлена, але останній це заперечував. Турецька влада також обвинувачує Ґюлена в організації спроби перевороту в липні 2016 року і вимагає від США його екстрадиції. Ці звинувачення Ґюлен також відкидає. США відмовляються видати клірика Туреччині, називаючи звинувачення на його адресу політично мотивованими.

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