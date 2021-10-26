Президент Туреччини скасував рішення про висилку послів 10 країн

Президент Туреччини Реджеп Ердоган відмовився від наміру вислати з країни послів десяти західних держав. Про це турецький лідер повідомив на пресконференції в Анкарі, наголосивши, що дипломати «надалі будуть обережними в заявах».

Раніше посольства Канади, Франції, Фінляндії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Швеції та США поширили заяву, в якій вказали, що, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, не мають наміру втручатися у внутрішні справи Туреччини.

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган дав розпорядження міністерству закордонних справ вислати з країни послів десяти західних держав після того, як вони виступили із закликом звільнити підозрюваного у спробі державного перевороту турецького правозахисника та філантропа Османа Кавалу.

Самі дипломати заявили, що висилка була б безпрецедентною у відносинах між іншими країнами-членами НАТО.

64-річний Кавала вже чотири роки перебуває у в’язниці без обвинувального вироку через протести і спроби державного перевороту в 2016 році. Він заперечує будь-які правопорушення, а критики уряду Ердогана кажуть, що його справа є прикладом придушення інакомислення.