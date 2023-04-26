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Президент Туреччини Ердоган на день скасував передвиборчі мітинги за станом здоров’я

«Сьогодні я буду відпочивати вдома за порадами моїх лікарів», – написав Ердоган у своєму твіттері

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що скасував заплановані передвиборчі мітинги на 26 квітня через стан здоров’я напередодні виборів 14 травня.

«Сьогодні я буду відпочивати вдома за порадами моїх лікарів», – написав Ердоган у своєму твіттері.

Пізно ввечері 25 квітня Ердоган перервав телеінтерв’ю в прямому ефірі, під час якого сказав, що йому зле через розлад шлунка.

14 травня в Туреччині одночасно відбудуться президентські та парламентські вибори.

Вибори мали відбутися в червні, але їх перенесли на більш ранній термін. Згодом, незважаючи на тяжкі наслідки кількох землетрусів і пропозиції про відстрочку, Ердоган своїм указом остаточно затвердив травневу дату.

Кандидати в президенти зареєстровані у Вищій виборчій комісії Туреччини (YSK): чинний президент і лідер Партії справедливості та розвитку (АКР) Реджеп Тайїп Ердоган – висунутий від блоку «Народ» (Cumhur İttifakı); лідер опозиційної Республіканської народної партії (СНР) Кемаль Киличдароглу – висунутий від блоку «Нація» (Millet İttifakı); лідер та засновник партії Мухаррем Індже – висунутий від Партії Вітчизни (MP); лідер Партії Перемоги (ZP) Сінан Оган – висунутий від коаліції «Союз предків» (АТА İttifakı).

Другий тур президентських перегонів може відбутися 28 травня, якщо жоден із кандидатів у першому турі не набере абсолютну більшість голосів виборців по всій країні.

За ухвалою YSK, у парламентських виборах можуть взяти участь 36 політичних партій. На минулих виборах 2018 року лише п’ять партій подолали 10% бар’єр. 22 березня 2022 року партіям дозволили створювати передвиборчі блоки та союзи, а також знизили прохідний бар’єр до 7%.

Ердоган і Киличдароглу – фаворити перегонів. Нещодавні опитування показують, що кандидат від опозиції може набрати більше голосів, ніж чинний президент. Частина соціологів вважає, що число голосів за обох кандидатів може бути схожим.

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