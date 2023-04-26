Президент Туреччини Ердоган на день скасував передвиборчі мітинги за станом здоров’я

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що скасував заплановані передвиборчі мітинги на 26 квітня через стан здоров’я напередодні виборів 14 травня.

«Сьогодні я буду відпочивати вдома за порадами моїх лікарів», – написав Ердоган у своєму твіттері.

Пізно ввечері 25 квітня Ердоган перервав телеінтерв’ю в прямому ефірі, під час якого сказав, що йому зле через розлад шлунка.

14 травня в Туреччині одночасно відбудуться президентські та парламентські вибори.

Вибори мали відбутися в червні, але їх перенесли на більш ранній термін. Згодом, незважаючи на тяжкі наслідки кількох землетрусів і пропозиції про відстрочку, Ердоган своїм указом остаточно затвердив травневу дату.

Кандидати в президенти зареєстровані у Вищій виборчій комісії Туреччини (YSK): чинний президент і лідер Партії справедливості та розвитку (АКР) Реджеп Тайїп Ердоган – висунутий від блоку «Народ» (Cumhur İttifakı); лідер опозиційної Республіканської народної партії (СНР) Кемаль Киличдароглу – висунутий від блоку «Нація» (Millet İttifakı); лідер та засновник партії Мухаррем Індже – висунутий від Партії Вітчизни (MP); лідер Партії Перемоги (ZP) Сінан Оган – висунутий від коаліції «Союз предків» (АТА İttifakı).

Другий тур президентських перегонів може відбутися 28 травня, якщо жоден із кандидатів у першому турі не набере абсолютну більшість голосів виборців по всій країні.

За ухвалою YSK, у парламентських виборах можуть взяти участь 36 політичних партій. На минулих виборах 2018 року лише п’ять партій подолали 10% бар’єр. 22 березня 2022 року партіям дозволили створювати передвиборчі блоки та союзи, а також знизили прохідний бар’єр до 7%.

Ердоган і Киличдароглу – фаворити перегонів. Нещодавні опитування показують, що кандидат від опозиції може набрати більше голосів, ніж чинний президент. Частина соціологів вважає, що число голосів за обох кандидатів може бути схожим.