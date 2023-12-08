Туреччина та Греція підписали декларацію про поліпшення відносин

Греція та Туреччина мають намір зміцнити взаємну довіру та поліпшити напружені двосторонні відносини. Як повідомляє «Німецька хвиля», про це домовилися премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та президент Туреччини Реджеп Ердоган на зустрічі в Афінах 7 грудня.

Ердоган назвав переговори плідними та запросив Міцотакіса відвідати Туреччину.

Грецькі та турецькі міністри, які брали участь у переговорах, домовилися спільно розвивати туризм, торгівлю, енергетику, а також технології, освіту та разом розвʼязувати міграційні питання. Сторони прагнутимуть подвоєння торговельного обороту впродовж пʼяти років до 10 млрд доларів (9,3 млрд євро).

Турецькі громадяни матимуть змогу отримувати візи за спрощеною процедурою, щоб відпочивати на 10 грецьких островах. Для цього Греція одержала дозвіл у Єврокомісії.

Розбіжності між двома країнами залишаються, особливо щодо Кіпру. Ердоган заявив, що виступає за справедливе розвʼязання кіпрського питання, «засноване на реаліях острова». «Євроньюз» зазначає, що мається на увазі рішення про дві держави. Міцотакіс каже, що єдиним рішенням є воззʼєднання острова на основі резолюцій ООН.

Розбіжності зберігаються і щодо права на видобуток ресурсів із дня Егейського моря. Міцотакіс висловив сподівання, що обом країнам вдасться подолати їх, а Ердоган заявив, що немає проблеми, яку обидві сторони не змогли б розвʼязати.

Лідери обох країн домовилися щороку проводити подібні зустрічі. Попередня відбулася в 2016 році, після чого настав період погіршення двосторонніх відносин.