Іранський чиновник, якого підозрюють у підбурюванні до вбивства іранського дисидента в 2019 році, був заарештований у Туреччині, повідомляє Reuters.

Цитуючи неназвані джерела, агентство Reuters заявило, що підтверджує повідомлення турецької газети Sabah, що Мохаммад Реза Насерзаде був затриманий на початку цього тижня за підозрою в плануванні стрілянини по Масудові Молаві Варданджані, критика політичного та військового керівництва Ірану.

Видання Sabah вказувало, що Насерзаде працював у відділі реєстрації актів цивільного стану консульства Ірану в Стамбулі. Reuters заявив, що не може самостійно підтвердити цю інформацію.

Інцидент може ускладнити відносини між Туреччиною та Іраном. МЗС Ірану назвало повідомлення газети «безпідставним».

Варданджані, колишній співробітник іранських спецслужб, який викривав корупцію за участю іранських чиновників, був застрелений у Стамбулі 14 листопада 2019 року – через рік після виїзду з Ірану. Він був фігурантом розслідування в Ірані.

У звіті турецької поліції, опублікованому в березні, зазначається, що Варданджані працював у галузі кібербезпеки в міністерстві оборони Ірану, перш ніж стати критиком іранського режиму. Двоє високопоставлених турецьких чиновників заявили агентству Reuters у 2020 році, що вбивство Варданджані було ініційоване представниками спецслужб у консульстві Ірану в Стамбулі.