У Туреччині вирують масштабні пожежі: у провінції Бурса евакуюють людей, закрили трасу

У провінції Бурса на північному заході Туреччини спалахнули масштабні лісові пожежі, влада оголосила про евакуацію жителів кількох сіл та тимчасово перекрила одну з головних автомагістралей країни.

За даними місцевих чиновників, вогонь охопив лісові масиви між районами Кестель і Ґюрсу, стрімко поширюючись через суху і спекотну погоду. Евакуація триває у селах Карахідир, Ерішлер, Хорзумлар і Кетенлік. До гасіння пожежі залучені сотні рятувальників, пожежна техніка, п’ять вертольотів і спецпідрозділи поліції. Влада повідомляє, що ситуація є «критичною» через сильний вітер і високу температуру.

Через загрозу перекидання вогню на житлові райони, тимчасово закрито автомобільну трасу Бурса–Анкара.

Пожежі в Бурсі стали частиною надзвичайної ситуації, яка охопила різні регіони Туреччини протягом останніх тижнів. У кількох провінціях – Ізмір і Біледжік – оголошено режим стихійного лиха. Турецька влада заявляє, що від початку сезону порушено понад 90 кримінальних проваджень щодо ймовірних підпалів. Згідно з офіційними даними, загалом у різних регіонах Туреччини вирує понад 70 активних осередків займання.

Влада закликає населення залишатися вдома, зачиняти вікна через небезпеку отруєння димом і не наближатися до зон займання. Міністр транспорту Туреччини Абдулкадир Уралоґлу та губернатор Бурси Ерол Айїлдиз прибули до району події для координації дій на місці. Рятувальні служби продовжують боротьбу з вогнем у складних умовах.