На території Туреччини впав дрон «імовірно російського виробництва» – МВС

Російський безпілотник типу «Орлан-10» упав у провінції Коджаелі на північному заході Туреччини, повідомило міністерство внутрішніх справ країни.

«Було виявлено безпілотний літальний апарат, імовірно російського виробництва, типу «Орлан-10», який використовується для розвідки та спостереження», – йдеться в повідомленні.

Дрон знайшли в районі Чубуклубала в окрузі Ізміт. Як повідомляють турецькі видання, безпілотник упав у сільській місцевості, місцеві жителі знайшли його практично не пошкодженим.

МВС розслідує інцидент.

На початку тижня, 15 грудня, турецькі військові збили над Чорним морем невідомий безпілотник, який летів у бік повітряного простору Туреччини. На перехоплення дрона підняли винищувач F-16. Військові встановили, що безпілотник вийшов із-під контролю.