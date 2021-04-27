Україна та Туреччина домовилися про гарантування безпеки туристів

Україна і Туреччина 27 квітня в курортній Анталії підписали декларацію про наміри щодо співробітництва з питань дотримання прав та безпеки туристів. Від України підпис поставив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, від Туреччини – міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, повідомляє Урядовий портал.

Україна та Туреччина активізують співпрацю в галузі туризму. І це не випадково, адже найбільша кількість туристів в Туреччині під час пандемії була саме з України.

«Під час переговорів… було досягнуто домовленості між двома країнами про забезпечення безпеки туристів, захист їх прав та законних інтересів, а також поліпшення якості туристичних послуг. Угода дасть можливість спростити правила перетину кордону для громадян обох країн, одночасно забезпечуючи безпечний проїзд під час пандемії COVID-19. Відповідно до угоди, Туреччина та Україна обмінюватимуться інформацією про свої системи вакцинації», – ідеться в повідомленні.

Декларація передбачає збільшення кількості регулярних та чартерних рейсів між двома країнами.

У 2020 році Туреччину відвідав майже мільйон українських туристів, Україна увійшла до першої четвірки країн за числом туристів у цій країні.