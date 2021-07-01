Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції про захист жінок від насильства

Туреччина офіційно вийшла з визначального міжнародного договору «Про запобігання і протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству й боротьбу з цими явищами», відомого як Стамбульська конвенція. Цей крок різко засудили правозахисники.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який видав указ про припинення участі його країни в цій конвенції Ради Європи в березні, і нині наполягав, що цей крок не стане кроком назад для захисту жінок, і оголосив власний загальнодержавний План дій для боротьби з насильством проти жінок. Цей план передбачає такі цілі, як перегляд практики судочинства, поліпшення служб захисту чи збір даних про насильство над жінками.

Але тисяч людей вийшли на демонстрації в низці міст Туреччини з плакатами й гаслами на кшталт «Ми не відмовляємося від Стамбульської конвенції, для нас вона діє далі».

Читай нас в Google News Підписатися

У березні в апараті президента Туреччини заговорили про те, що конвенцію, яка встановлює рівні права для жінок і чоловіків і зобов’язує держави вживати заходів для запобігання гендерному насильству проти жінок, захисту жертв і притягнення винних до відповідальності, – «викрали» ті, хто, мовляв, через неї «намагається нормалізувати гомосексуалізм, що не сумісний із суспільними й сімейними цінностями Туреччини».

У партії Ердогана, орієнтованій на поміркований ісламізм, також заявляли, буцімто конвенція заохочує розлучення і підриває традиційну родину, а це, за їхніми словами, суперечить консервативним цінностям країни.

У відповідь на нинішній вихід Туреччини з конвенції міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала цей крок «ганебним».

«Туреччина повернулася спиною до золотого стандарту безпеки жінок і дівчат. Вихід із конвенції є кричущим і небезпечним сигналом порушникам, які зловживають, калічать і вбивають: тепер вони можуть робити це безкарно», – заявила генеральна секретарка організації Аньєс Калламар.

Встановлюйте оновлений застосунок Радіо Свобода на смартфони і планшети на платформах iOS і Android.