Путін та Ердоган запустили газопровід «Турецький потік»

Президент Росії Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запустили газопровід «Турецький потік» під час церемонії в Стамбулі.

На сцені з’явилися дві частини труби, на яких був напис «Турецький потік» російською та турецькою мовами. Згодом на сцені з’явилася третя частина із написом Turkstream. Після цього Путін, Ердоган, президент Сербії Александар Вучич та прем’єр Болгарії Бойко Борисов, відкрутивши символічний вентиль, дали старт роботі нового газопроводу.

Газопровід «Турецький потік» прокладений по дну Чорного моря з Краснодарського краю Росії в європейську частину Туреччини. Його довжина становить приблизно 930 кілометрів, а загальна потужність – 31,5 мільярда кубометрів газу на рік. Перша частина газопроводу постачає газ до Туреччини, друга – в країни Південної і Південно-Східної Європи. Росія оголосила про закінчення будівництва «Турецького потоку» в середині листопада 2019 року.