МЗС: для громадян України відкриті кордони 95 країн світу

Для громадян України відкриті кордони 95 країн світу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Станом на сьогодні я можу повідомити, що для громадян України відкриті кордони 95 країн світу. Маю зазначити, що для в’їзду в ці країни дотримуватися певних вимог. Зокрема, надавати негативні результати ПЛР-тесту або в деяких країнах проходити карантин, але в принципі є 95 країн, у які можна потрапити з українським паспортом», – сказав Кулеба на брифінгу.

Він додав, що перелік доступних для в’їзду країн постійно збільшується, і нагадав про мапу МЗС, де можна дізнатися про правила в’їзду в ту чи іншу країну.