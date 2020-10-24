Дональд Туск: «ЄС продовжить підтримувати Білорусь»

Дональд Туск, голова Європейської народної партії, який впродовж п’яти років очолював Європейську раду (у 2014–2019 роках), в інтерв’ю Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода розповів про допомогу, яку Європа може надати Білорусі.

Впродовж останніх місяців, за словами Туска, Європа зайнята подоланням пандемії, що стало головною турботою європейців. Проте, вважає Туск, для підтримки Білорусі можна зробити більше, ніж вже зроблено. Головне, за його словами, об’єднати устремління ЄС в цілому, зусилля урядів країн ЄС і громадську думку.

«Я продовжую перебувати під враженням від недавньої зустрічі зі Світланою Тихановською і іншими лідерами білоруської опозиції. До певної міри вони дуже романтично налаштовані, це дуже сміливі і навіть героїчні люди. У той же час вони – реалісти. Вони знають, що реально, а що нереально, коли мова йде про сприяння з боку ЄС. Вони усвідомлюють, що у нас є свої обмеження, враховуючи і певні відмінності між державами-членами ЄС. Тому дуже важливо, щоб ніхто не опускав руки, тому що перемога не за горами», – сказав кореспонденту Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дональд Туск.

Дональд Туск, який народився в 1957 році в Гданську (на батьківщині незалежної профспілки «Солідарність») і був прем'єр-міністром Польщі (з 2007-го до 2014 року), розповів про свій особистий досвід: «Коли я був ще молодим борцем проти комуністів у Польщі, я пам’ятаю, що люди виходили на вулиці, а спецназ їх бив. Але ще я пам’ятаю, наскільки ефективним може бути ненасильницький рух опору. І саме такий спротив режиму притаманний тепер Білорусі».

Дональд Туск сказав, що оптимістично налаштований щодо продовження підтримки Білорусі з боку Європейського союзу.

У Білорусі третій місяць тривають протести, які розпочалися після президентських виборів. Опозиція і протестувальники вимагають відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів президента. Багато хто вважає, що ці вибори були проведені з порушеннями і фальсифікаціями.

Велика Британія, Канада і країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка й інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі і жорстокого придушення акцій протесту.

Також аналогічні санкції запровадили Європейський союз і США. У санкціях ЄС прізвища Лукашенка на цей момент іще немає, хоча вже узгоджене його внесення в санкційний список ЄС наступними днями, у США ж він перебуває під санкціями ще з 2006 року.