Туск планує найближчими днями відвідати Київ. У КМДА попередили про обмеження руху в центрі Києва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що найближчими днями відвідає Київ на запрошення президента України Володимира Зеленського.

«На запрошення Володимира Зеленського найближчими днями буду в Києві. В цей драматичний час Україна не може стояти самотньою», – написав він у соцмережі Х.

Однак Туск не уточнив, коли саме планує відвідати столицю України.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко від фракції «Європейська солідарність» заявив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок виступить в українському парламенті. Сам Рютте про це не повідомляв.

На тлі цих повідомлень Київська міська державна адміністрація попередила, що завтра, 3 лютого, у центральній частині Києва тимчасово обмежуватимуть дорожній рух, це пов'язано з візитом іноземних делегацій та охоронними заходами.