На стадії підготовки перебуває законопроєкт про заборону тварин у цирках України з 2021 року– Подоляк

Міністерство культури, молоді та спорту готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках України з 2021 року, повідомила заступниця профільного міністра Ірина Подоляк

«У держави є політична воля, а в органах влади є розуміння, що ми перестаємо з 2021 року використовувати тварин у цирках. Це питання мусить бути врегульоване законодавчо, тому що в іншому випадку ми ставимо в нерівні умови державні цирки і пересувні цирки. Ми переконані, що закон буде ухвалено, бо є великий запит суспільства», – заявила Подоляк.

За даними міністерства, зараз тривають дискусії з двома парламентськими комітетами – екологічним і гуманітарним – щодо підготовки цього документа.

За даними Ірини Подоляк, очікується, що законопроєкт заборонятиме використання тварин в усіх розважально-видовищних шоу, але не стосуватиметься тих галузей життєдіяльності людей, які пов’язані з партнерством із тваринами.

«Наприклад, кінологію скасовувати ніхто не збирається, тварин для терапії залишають і спортивні змагання за участі тварин теж будуть», – додали у відомстві.

Раніше Міністерство культури, молоді та спорту підписало меморандум з «Фельдман Еко-парк» про передачу тварин з цирку.

За даними міністерства культури, молоді та спорту, зараз у семи державних цирках України є 317 тварин, залучених до циркових шоу. З цих 317 тварин – 96 є у власності держави, решта використовується за угодами з організаціями чи підприємцями, які цими тваринами володіють.