Twitter заблокував тисячі акаунтів у шести країнах

Корпорація Twitter 20 вересня повідомила про блокування тисяч акаунтів у шести країнах за поширення недостовірних новин і пропаганди.

Під блокування потрапили облікові записи з Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Саудівської Аравії, Еквадору, Китаю, Іспанії.

Серед заблокованих Twitter виявилися, зокрема, близько 4,3 тисячі акаунтів, зареєстрованих у Китаї, звідти надходили повідомлення, метою яких була дискредитація протестів у Гонконзі.

Також були заблоковані акаунти, зареєстровані в ОАЕ та Єгипті, чиї повідомлення були спрямовані проти Катару та Ємену.

У жовтні минулого року компанія видалила близько чотирьох з половиною тисяч російських облікових записів через поширення проурядової пропаганди.

Twitter регулярно займається аналізом і видаленням облікових записів користувачів. Одне з наймасовіших блокувань у соцмережі сталося з травня по липень 2018 року. Twitter тоді усунув майже 70 мільйонів підозрілих і фейкових акаунтів.