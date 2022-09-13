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Акціонери Twitter за 7 хвилин схвалили угоду з продажу компанії Маску

Сума операції складає 44 мільярди доларів

Акціонери Twitter схвалили угоду з продажу компанії мільярдеру Ілону Маску. Збори тривали сім хвилин. Про це повідомляє Bloomberg.

Рада директорів Twitter закликала інвесторів вважати угоду дійсною. Сума операції складає 44 мільярди доларів.

Про те, що Маск збирається купити Twitter, стало відомо наприкінці квітня. Очікувалося, що купівля завершиться до кінця 2022 року. У травні бізнесмен призупинив угоду до отримання від соцмережі реальної статистики щодо фейкових акаунтів. Компанія оцінює їхню частку менш як у п'ять відсотків, але, за словами мільярдера, не надала подробиць, що підтверджують розрахунки.

Після цього Маск та Twitter подали один до одного судові позови. Корпорація наполягає на завершенні угоди, а мільярдер – на її розірванні. Судове засідання призначене на 17 жовтня.

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