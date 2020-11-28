Тихановська: постраждалих і затриманих у Білорусі – близько 30 тисяч

Тих, хто постраждав чи був затриманий під час протестів у Білорусі, нараховується близько 30 тисяч. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

«Ті, хто постраждав, був затриманий, тих, які будь-яким чином були залучені, біля 30 тисяч», – сказала Тихановська.

Вона додала, що близько 132 людей наразі є політув’язненими, загинули восьмеро людей.

У Білорусі від серпня тривають масові протести з вимогою відставки Олександра Лукашенка, оголошеного ЦВК переможцем виборів президента, що відбулися 9 серпня цього року. Лукашенко керує в Білорусі цю посаду з 1994 року.

Тихановська брала участь у цьогорічних виборах як кандидат. У травні, після того, як ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти чоловікові Світлани, блогеру Сергію Тихановському, вона зареєструвала ініціативну групу від свого імені. Чоловік став керівником її виборчого штабу, згодом Сергія заарештували.

Повністю Суботнє інтерв’ю з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода 28 листопада.