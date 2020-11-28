Тихановська не виставлятиме своєї кандидатури в разі нових президентських виборів у Білорусі 

Лідерка опозиції Світлана Тихановська не висуватиме своєї кандидатури, якщо Олександр Лукашенко виконає вимоги білоруських протестувальників і в цій країні відбудуться нові президентські вибори. Про це Тихановська заявила в ексклюзивному інтерв’ю Українській редакції Радіо Свобода.

За словами опозиціонерки, її мета – скасування сфальсифікованих результатів голосування на виборах 9 серпня цього року і проведення нових чесних, вільних, прозорих виборів.

Також Тихановська зазначила в інтерв’ю Радіо Свобода, що вона не є членом Координаційної ради білоруської опозиції. У складі цієї організації діють 5 тисяч людей, повідомила опозиціонерка. Координаційна рада не має одного лідера. У ній є президія, кожен член якої є лідером КР, заявила Тихановська.

«Координаційна рада дієздатна. Тому що ще в той час, поки люди перебували в Білорусі, було створено багато робочих груп, які виконують різну роботу щодо координації дворових рухів, координації медиків і так далі. Люди об’єднуються. І, звісно, курується діяльність координаційної ради з-за кордону, на жаль. Але люди дуже хочуть повернутися в Білорусь. І роблять все можливе, щоб це швидше відбулося. Ніхто не розпався, жодного розколу немає. Ми всі взаємодіємо з Координаційною радою, координуємося і працюємо на майбутнє Білорусі», – сказала Тихановська.

На сьогодні всі члени президії Координаційної ради або перебувають під вартою, або вимушені були залишити Білорусь.

У Білорусі від серпня тривають масові протести з вимогою відставки Олександра Лукашенка, оголошеного ЦВК переможцем виборів президента, що відбулися 9 серпня цього року. Лукашенко керує в Білорусі цю посаду з 1994 року.

Тихановська брала участь у цьогорічних виборах як кандидат. У травні, після того, як ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти чоловікові Світлани, блогеру Сергію Тихановському, вона зареєструвала ініціативну групу від свого імені. Чоловік став керівником її виборчого штабу, згодом Сергія заарештували.

Повністю Суботнє інтерв’ю з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода 28 листопада.