Тихановська: білоруська опозиція запропонувала створити міжвідомчу групу для покращення співпраці з Україною

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що під час її візиту до Києва українській стороні запропонували створити міжвідомчу групу для покращення співпраці між білоруським демократичним рухом та Україною.



Вона нагадала, що у неї була зустріч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та з президентом України Володимиром Зеленським, і висловила вдячність «за їхню міцну позицію щодо режиму Лукашенка».



«Що саме основне ми (з Сибігою та Зеленським – ред.) проговорили? Для того, щоб зробити комунікацію та координацію між білоруським демократичним рухом та Україною більш систематичними, ми запропонували українській стороні створити таку міжвідомчу групу. Це означає, що представники різних установ та міністерств будуть працювати саме над білоруськими питаннями різного характеру», – сказала вона журналістам.



За її словами, йдеться і про сферу культури, обмін інформацією і роботу над вирішенням питань легалізації білорусів.



Тихановська зазначила, що ця пропозиція була сприйнята дуже позитивно, і висловила сподівання, що це буде перший крок до тіснішої співпраці в майбутньому.

Читайте також: Тихановська у Києві: важливо, щоб Україна бачила у вільній Білорусі майбутнього партнера, а не загрозу

«Одним із результатів цього візиту має бути тісніша співпраця, щоб запобігти втягуванню білорусів у будь-яку ескалацію чи приєднанню білорусів до російської військової машини. Оскільки така загроза існує, ми бачимо, що через ці дії всередині країни, звичайно, є відчуття, що більше білорусів буде залучено», – додала вона.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 25 травня прибула до Києва з першим офіційним візитом, під час якого вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.





В інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода днями Тихановська назвала свій візит до Києва історичним і сказала, що хоче обговорити з українською владою проблеми білорусів, які живуть і воюють в Україні.

Вона наголосила, що перемога України може відкрити «вікно можливостей» для Білорусі, а також висловилася проти послаблення європейських санкцій проти режиму Лукашенка.