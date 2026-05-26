Тихановська під час візиту до Києва нагородила медалями білоруських добровольців, які воюють на боці ЗСУ

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час візиту до Києва нагородила медалями білоруських військових-добровольців, які нині воюють у складі української армії.

Крім того, відзначили й цивільних білорусів, зокрема журналістів, які працюють в Україні, висвітлюючи теми Білорусі. Тихановська зазначила, що важливо цінувати кожен вклад у боротьбу за вільну Україну, адже, на її думку, незалежна Україна означає незалежна Білорусь.

«Перше питання, з яким ми приїхали в Україну, було: чим ми білоруси можемо допомогти. Ми самі у тяжкому становищі. Наша країна захоплена, ми (влада Білорусі - ред.) служимо Росії, а не білоруському народу. Тому ми це обговорювали. Як залучити наших волонтерів, які донатять по всьому світу, наших ІТ-спеціалістів, наша, як ми називаємо, людська розвідка у Білорусі. І звісно, я сподіваюся, будуть вирішуватися проблеми і білорусів в Україні тут – і посвідки, і прострочені паспорти. Треба, щоб ця праця стала системна», – зазначила Тихановська під час розмови із журналістами.

Лідерка білоруської опозиції наголосила, що важливо, аби світ розумів: Лукашенка не втягнули у війну, він сам цього прагнув. А перемогти його, на її думку, білоруси зможуть лише, коли здолають Путіна.

Під час заходу учасники співали гімн. Також відбулася хвилина мовчання. Перед якою Тихановська зазначила, що у російсько-українській війні загинули 90 білорусів. Таку ж кількість загиблих білоруських добровольців напередодні називав український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 25 травня прибула до Києва з першим офіційним візитом, під час якого вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

В інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода днями Тихановська назвала свій візит до Києва історичним і сказала, що хоче обговорити з українською владою проблеми білорусів, які живуть і воюють в Україні.

Вона наголосила, що перемога України може відкрити «вікно можливостей» для Білорусі, а також висловилася проти послаблення європейських санкцій проти режиму Лукашенка.