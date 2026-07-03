ВАКС обрав для депутата Тищенка запобіжний захід у вигляді застави. Прокуратура просила арешт

Вищий антикорупційний суд обрав для народного депутата Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави 10 мільйонів гривень.

Також на підозрюваного покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детективів, прокурорів та суду;

не виїжджати за межі Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Суд не задовольнив клопотання прокуратури.

Під час судового засідання спеціалізована антикорупційна прокуратура просила ВАКС обрати для Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 19 мільйонів гривень. На думку САП, є ризик переховування підозрюваного, впливу на слідство та свідків, виїзду за кордон.

Тищенко у суді заявив, що жодних хабарів від згаданої слідством особи він не отримував і не просив. Його адвокат вважає підозру необґрунтованою.

29 червня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному депутату Верховної Ради про підозру у справі про «вирішення питання» з кол-центрами.

За версією слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих «кол-центрів», попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів США неправомірної вигоди. У НАБУ стверджують, що за це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших, втім, неправомірної вигоди він не отримав».

Також депутатові інкримінують легалізацію 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною – фактичної передачі коштів не було. Цю суму він згодом вніс у декларацію як дохід, що слідство вважає недостовірними даними.

Тищенко також фігурує в іншій справі – його та експоліцейського Богдана Писаренка обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього військового спецпідрозділу ГУР «Кракен» Дмитра Мазохи.