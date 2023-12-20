Військові закликали не ігнорувати повітряну тривогу – є загроза застосування балістики (відбій)

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Незабаром після цього попередження у більшості регіонів країни прозвучав сигнал повітряної тривоги.

Громадян просять перебувати в укриттях.

Наразі лише Одещина та західні регіони не отримали попередження про загрозу.

ДОПОВНЕНО У Повітряних силах о 16:16 повідомили про відбій загрози балістики, але попередили, що активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку зберігається.

Раніше сьогодні Повітряні сили повідомили про збиття 18 дронів у ніч на 20 грудня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.