Адміністрація президента: Тизенгаузен не є членом команди Зеленського 

Сьогодні, 4 червня, Адміністрація президента повідомила, що оприлюднена Борисом Тизенгаузеном інформація про ймовірну дату зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом є неправдивою.

Напередодні Тизенгаузен в ефірі програми «Ваша Свобода» заявив, що Трамп і Зеленський можуть зустрітися після червневого саміту «Групи двадцяти».

«Тизенгаузен не є ані штатним, ані позаштатним членом команди Володимира Зеленського, тож просимо ставитися до поширеної інформації як до фейкової. Нагадуємо, повідомлення про всі кадрові призначення оперативно з’являються й будуть з’являтися на сайті Адміністрації Президента», - заявили на Банковій.

На сторінці Тизенгаузена в Facebook зараз вказано, що він працював позаштатним радником президента, але раніше. На початку ефіру на уточнююче запитання ведучого експерт-міжародник не заперечив, що є радником президента.

Радіо Свобода просить вибачення за неточність у представленні гостя.

Про те, що Трамп запросив Зеленського до Вашингтона Адміністрація президента повідомила 1 червня. Про дати зустрічі тоді не повідомлялося. Водночас прес-служба американського президента наразі про таке запрошення не повідомляла.