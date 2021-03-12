У 2021 році розподілили 182 квартири серед родин військовослужбовців – ЗСУ

У Збройних силах України від початку року серед родин військовослужбовців розподілили 182 квартири, повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода в Апараті головнокомандувача ЗСУ.

Згідно з повідомленням, станом на 2021 рік на квартирному обліку у ЗСУ перебувають 44 878 сімей.

Повідомляється, що торік військовим видали 193 квартири. Згідно з отриманими редакцією даними, найбільше квартир за час ведення бойових дій на Донбасі Збройні сили розподілили у 2018 році – 1078.

«У зазначений період протягом 2014-2021 років військовослужбовців Збройних сил України та особам, звільненим із військової служби в запас або відставку, що перебували (перебувають) на квартирному обліку в гарнізонах Збройних сил України, розподілено 5612 квартир», – йдеться у відповіді на запит.

У Збройних силах не надали даних, скільки коштів витрачається на придбання квартир для розподілення серед родин військовослужбовців.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.