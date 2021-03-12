На Донбасі військовий отримав поранення внаслідок обстрілу – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 11 березня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населеного пункту Пищевик, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Окупанти застосували по нашим воїнам гранатомети різних систем та стрілецьку зброю», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що внаслідок обстрілу один військовий отримав осколкове поранення, його стан задовільний. Бійця госпіталізували.

У ЗСУ повідомили, що бійці ОС відкривали вогонь у відповідь на обстріли.

«Метою дій окупантів, як і у попередні дні, було провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь та подальшого звинувачення в обстрілах населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій. Зокрема, російські найманці здійснили низку провокацій в районі населених пунктів Золоте-4 та Новозванівка Луганської області, які були спрямовані на реалізацію чергового інформаційного кейсу антиукраїнської спрямованості. У підсумку, створено штучну напруженість навколо ділянки розведення Золоте, в межах якої російсько-окупаційні війська вже другий місяць поспіль проводять роботи невизначеного характеру, про що систематично повідомляється у звітах СММ ОБСЄ», – йдеться у повідомленні штабу.

Від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим тиші – вогонь зі стрілецької зброї зафіксували в районі Пісок.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.