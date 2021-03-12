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12 березня 2021, Київ 09:27
Новини | Події

На Донбасі військовий отримав поранення внаслідок обстрілу – штаб ООС

У штабі ООС зазначили, що внаслідок обстрілу один військовий отримав осколкове поранення, його стан задовільний. Бійця госпіталізували

Упродовж минулої доби, 11 березня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населеного пункту Пищевик, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Окупанти застосували по нашим воїнам гранатомети різних систем та стрілецьку зброю», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що внаслідок обстрілу один військовий отримав осколкове поранення, його стан задовільний. Бійця госпіталізували.

У ЗСУ повідомили, що бійці ОС відкривали вогонь у відповідь на обстріли.

«Метою дій окупантів, як і у попередні дні, було провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь та подальшого звинувачення в обстрілах населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій. Зокрема, російські найманці здійснили низку провокацій в районі населених пунктів Золоте-4 та Новозванівка Луганської області, які були спрямовані на реалізацію чергового інформаційного кейсу антиукраїнської спрямованості. У підсумку, створено штучну напруженість навколо ділянки розведення Золоте, в межах якої російсько-окупаційні війська вже другий місяць поспіль проводять роботи невизначеного характеру, про що систематично повідомляється у звітах СММ ОБСЄ», – йдеться у повідомленні штабу.

Від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим тиші – вогонь зі стрілецької зброї зафіксували в районі Пісок.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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