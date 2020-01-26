Росія: у Чечні затримали 25 людей за мем з Кадировим в одязі православного священика

У кількох містах Чечні затримали 25 людей за поширення колажу із зображенням чоловіка, схожого на Рамзана Кадирова, в одязі православного священика, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

За цими даними, затримання відбулися 24 січня, серед затриманих є школярі та пенсіонери. При цьому силовиків цікавили не тільки ті люди, хто розсилав колаж, а й ті, хто отримував.

Затриманих перевезли до райвідділу, де побили і протримали ніч без складання протоколів або оформлення будь-яких документів.

На початку листопада був оприлюднений відеозапис засідання уряду у Чечні, під час якого Рамзан Кадиров закликав спецслужби, поліцію, регіональну владу і громадські організації виявляти тих, хто «ображає честь», «порушує згоду між людьми, бреше, влаштовує розбрат» в інтернеті і переслідувати їх, «навіть якщо для цього будуть порушені всі закони».

Пізніше прес-секретар Кадирова Альва Карімов заявив, що BBC, які першими переклали виступ глави республіки із чеченської,спотворили його слова.

Водночас, журналісти проєкту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время», які знають чеченську мову, підтвердили, що переклад слів Кадирова правильний.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив у свою чергу, що заяви Рамзана Кадирова силовики перевіряти не будуть.