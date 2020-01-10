В колонії на Харківщині побили 22 засуджених, ДБР вікрило провадження – офіс омбудсмана

Офіс Уповноваженого з прав людини Верховної Ради підтверджує застосування сили і спецзасобів до 22 засуджених в Олексіївській колонії №25 на Харківщині, для чого тюремники залучили спецпризначенців, повідомив Радіо Свобода представник омбудсмана з дотримання прав людини у місцях несвободи Олександр Гатіятуллін.

Деяких засуджених при цьому ізолювали, а декого перевезли в іншу колонію – №43, каже він.

За інформацією представника омбудсмана, інцидент трапився 8 січня, а наступного дня туди виїхали монітори Національного превентивного механізму проти катувань.

«Представник уповноваженого відвідав вже сьогодні, 10 січня, також і тих, хто був у сорок третій. Зі слів засуджених, застосування сили щодо них було необґрунтованим, а сам обшук проводився з діями, що принижували людську гідність. Але ми поки що не можемо давати оцінку, бо триває перевірка фактів», – зазначив Гатіятуллін.

За його інформацією, офіс омбудсмана ймовірно буде готовий дати оцінку ситуації вже наступного тижня. Окрім того, як повідомив Олександр Гатіятуллін, Державне бюро розслідувань відкрило провадження через згаданий інцидент щодо ймовірного перевищення силовиками службових повноважень у цій колонії. Інформації про відсторонення когось із посадовців на час розслідування у нього немає.

8 січня цього року, за повідомленням Адміністрації кримінально-виконавчої служби, у цій колонії було проведено обшук для виявлення заборонених предметів. Адмінстрація колонії заявила, начебто ув’язнені готувались до бунту.

Тим часом, 9 січня Харківська правозахисна група оприлюднила інформацію про скарги ув’язнених на жорстоке поводження, зокрема, там йшлося про сексуальне насильство щодо них.

Радіо Свобода також направило запит Адміністрації кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції та очікує на відповідь.