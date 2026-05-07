У колонії знайшли мертвим політв’язня Яроцького, засудженого за «фейки» про армію РФ

У колонії міста Хадиженська в Краснодарському краї РФ у ніч проти 7 травня знайшли мертвим 41-річного політв’язня Володимира Яроцького, повідомляє SOTAvision з посиланням на лист іншого політв’язня Олександра Ноздрінова, який відбуває термін у тій же колонії. Інформацію підтвердив проєкт «Політзек-Інфо».

За офіційною версією, ув’язнений скоїв самогубство.

Ноздрінов розповів, що Яроцький скаржився на тиск із боку адміністрації колонії. Попри протипоказання за станом здоров’я, адміністрація ставила його на нічні зміни. На прохання змінити умови праці адміністрація колонії відповідала новим тиском.

У травні 2025 року Яроцького засудили до п’яти з половиною років колонії за звинуваченням у поширенні так званих «фейків» про російську армію та осквернення символів військової слави. Приводом для справи про військові «фейки» стала публікація Яроцького від вересня 2022 року про кількість загиблих і зниклих в Україні військовослужбовців ЗС РФ.

Справу про осквернення символів військової слави порушили через зображення, на якому художник пише портрет Володимира Путіна з натури, а на полотні зображено пеніс із зав’язаною на ньому георгіївською стрічкою. Під картинкою було написано: «Розумні люди бачать, що Путін живцем ховає Росію, а дурні впевнені, що він її рятує».

За даними SOTAvision, Володимир Яроцький – щонайменше сьомий російський політв’язень, який загинув за ґратами з початку 2026 року.