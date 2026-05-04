Політв’язень Міфтахов заявив тортури в колонії на півночі РФ

Політв’язень Азат Міфтахов повідомив про тортури в колонії «Полярна сова» в селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ, повідомляє The Insider. За даними видання, тортури розпочалися наступного дня після прибуття математика до колонії, ймовірно, 21 квітня.

За словами Міфтахова, він відмовився чистити унітаз на вимогу інших засуджених, після чого його відвели до кабінету співробітника колонії Михайла Соболєва. Той вимагав від нього беззаперечного підпорядкування. Міфтахов кілька разів відмовився, після чого до кабінету увійшли ті ж засуджені та разом із Соболєвим почали його катувати. Математика били дерев’яним молотком по стопах і катували електрострумом. Щоб приховати крики, у приміщенні на повну гучність увімкнули музику. Міфтахову також погрожували сексуальним насильством та знущаннями.

Уперше Міфтахова засудили 2021 року у справі про напад на офіс «Єдиної Росії». У вересні 2023 року, в день виходу з колонії, його знову затримали за звинуваченням у виправданні тероризму. У другій справі математик отримав чотири роки позбавлення волі, майже весь 2025 рік він провів в одиночній камері.

Про те, що Міфтахова етапують до Харпа, стало відомо 19 квітня.

«Полярна сова» вважається однією з найжорсткіших установ Федеральної служби виконання покарань. Там утримуються, серед іншого, засуджені до довічного терміну. Раніше правозахисники неодноразово заявляли про застосування системного насильства до ув’язнених у цій колонії.

У 2022 році з вимогою звільнити Міфтахова виступили понад 2 500 науковців із 15 країн світу.

Окрім «Полярної сови», у Харпі розташована колонія «Полярний вовк», у якій помер опозиційний політик Олексій Навальний.